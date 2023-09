Fornecedor vendia farelo de soja como se fosse carne moída em Ceilândia

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) fez operação, juntamente com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quinta-feira (28/9), após receber denúncia de que um estabelecimento, em Ceilândia, comercializava a mistura de farelo de soja e milho como se fosse carne moída bovina. O estabelecimento entregava a carne moída para a preparação de refeições no Sistema Penitenciário, como a Papuda. E, também, em um restaurante comunitário, em Caldas Novas (GO).

De acordo com a Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova), ao analisarem o DNA dos produtos no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), foi comprovado a irregularidade.

Além de falsa carne, a operação encontrou o estabelecimento em condições precárias de higiene, além de uma alta quantidade de amido estocada. Sendo assim, foram encaminhadas amostras para análise, no qual ficou constatada a presença de amido não permitido no produto.

O proprietário do estabelecimento não estava presente no momento da operação. Segundo os fiscais, ele já é reincidente e, inclusive, responde a processo criminal por fraude. O local foi interditado, até que o proprietário se adeque às condições higiênico-sanitárias. O responsável foi multado e poderá responder por outras sanções previstas em lei, como a suspensão e a cassação de registro, além de responder na esfera penal. A PCDF instaurou um novo inquérito para apurar o novo crime.