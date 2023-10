A estimativa é que 8 mil pessoas compareçam nos quatro dias de evento, que contam com uma programação cultural e social além dos horários da competição - (crédito: Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Começam nesta quinta-feira (5/10) as primeiras atividades do Campeonato Brasileiro de VA’A Velocidade 2023, que será realizado no Lago Paranoá até domingo (8). A etapa da modalidade canoa havaiana receberá, ao todo, 736 atletas de oito estados competindo por títulos nacionais e também para garantir uma vaga para o Campeonato Mundial — que acontece no Havaí em 2024.

A estimativa é que 8 mil pessoas compareçam nos quatro dias de evento, que contam com uma programação cultural e social depois dos horários da competição. Além de palestras e workshops, a Vila Gourmet Va’a contará com uma experiência gastronômica diferenciada a atletas e público.

Haverá também a Feira da Canoa, onde expositores de vários estados no nicho dos esportes náuticos poderão mostrar de equipamentos a acessórios e artesanatos. Também serão abertas ao público uma série de aulas gratuitas como yoga, mobilidade, alongamento e corpo integrado.

O evento terá transmissão ao vivo nas plataformas digitais e também na arena do evento mostrando detalhes das competições que terão ao todo 736 atletas, destes 370 mulheres, desde os 11 anos até 82. A maior delegação a participar virá diretamente do Rio de Janeiro com 360 atletas e depois Brasília, com 213 atletas e São Paulo com 82. Os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Pará também contarão com representantes.

Já nesta quinta-feira (5), ocorrerá a entrega de kits e algumas atividades sociais e um workshop, ministrado pelo mestre Kahuna, senhor Kimokeo, convidado especial vindo de Maui, no Havaí e também cerimonialista de abertura, encerramento do evento e responsável pela coroação dos atletas brasileiros que conquistarem vaga para o campeonato mundial.

Na sexta-feira (6), algumas provas já vão ocorrer no Lago, e também a entrega de mais kit-atletas. haverá também um happy hour e uma mesa redonda sobre os 20 anos de VA’A em Brasília.

As competições ocorrerão entre vários horários entre os dias 6 e 8 (confira a íntegra da programação ao final da matéria). No sábado, o atleta paraolímpico e apresentador de TV Fernando Fernandes também marcará presença para uma palestra. Os grupos Remada Rosa, que une mulheres recuperadas do câncer de mama e o DV na Trilha de deficientes visuais também marcarão presença.

As finais da competição ocorrem no domingo (8) seguidas da premiação final e festa de encerramento com música ao vivo.

O evento contará com o apoio do da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL-DF), da Secretaria de turismo (SETUR-DF) e também da Administração Lago Sul, além do Correio Braziliense.

Marcas apoiadoras do Campeonato Brasileiro também terão participação na programação do evento com atividades.

A Adasa estará com programação ambiental voltadas para o público infantil com maquete do ciclo do saneamento que mostra serviços de saneamento básico regulados pela Adasa, mascotes e brincadeiras que compõem o quadro de ações para incentivar crianças e adolescentes a se tornarem Guardiões da Água e atuarem como multiplicadores de práticas de uso racional da água e destinação correta de resíduos.

A Caesb irá fornecer água para os atletas com a instalação de três pontos fixos, com caixas d’água de 500 litros de água cada e levará o Expresso Ambiental, um ônibus temático com maquete de 6 metros sobre o Ciclo do Saneamento. O ônibus ficará disponível para visitação no sábado, dia 7, das 8h às 12h e 13h às 17h.

Saiba como prestigiar:



Campeonato Brasileiro de VA’A Velocidade - Sprint V1/V6



Quando: 5 a 8 de outubro de 2023



5 a 8 de outubro de 2023 Onde: Parque à beira lago, localizado na SHIS EQL 6/8 - Lago Sul, Brasília - DF, ao lado da Ponte das Garças.



Parque à beira lago, localizado na SHIS EQL 6/8 - Lago Sul, Brasília - DF, ao lado da Ponte das Garças. Entrada: Gratuita.



Gratuita. Faixa indicativa: Livre

Programação completa

05/10 (Quinta-feira)

12h às 19h: Retirada dos Kits-atleta

Retirada dos Kits-atleta 15h30 às 17h30: Cerimônia de abertura com Kimokeo Kapahulehua — Tema: Cultura Polinésia e batismo de canoas

Cerimônia de abertura com Kimokeo Kapahulehua — Tema: Cultura Polinésia e batismo de canoas 17h30: DJ Pezão

DJ Pezão 19h: Congresso Técnico da prova



06/10 (Sexta-feira)



07h às 16h30: Provas

Provas 08h às 17h: Retirada dos Kits-atleta

Retirada dos Kits-atleta 16h30 às 17h30: Kimokeo Kapahulehua e convidados — Mesa redonda: 20 anos de VA’A em Brasília

Kimokeo Kapahulehua e convidados — Mesa redonda: 20 anos de VA’A em Brasília 17h: Happy hour com equipes / DJ

Happy hour com equipes / DJ 19h: Encerramento

07/10 (Sábado)



07h às 16h30: Provas

Provas 08h às 17h: Retirada dos Kits-atleta

Retirada dos Kits-atleta 08h às 17h: Expresso Ambiental Caesb: Ônibus com maquete sobre o ciclo de saneamento

Expresso Ambiental Caesb: Ônibus com maquete sobre o ciclo de saneamento 08h às 18h : Adasa: Programação Ambiental: Maquete, mascotes e contação de histórias



: Adasa: Programação Ambiental: Maquete, mascotes e contação de histórias 08h às 09h : Aulão de Yoga: Clube Co.

: Aulão de Yoga: Clube Co. 09h às 15h: Remada Social: DV na Trilha e Remada Rosa



Remada Social: DV na Trilha e Remada Rosa 10h às 11h: Corpo Integrado: Roberta Martins



Corpo Integrado: Roberta Martins 15h às 16h: Remada Rosa: Bate-papo: 10 anos de Remada Rosa

16h às 17h : Palestra com Fernando Fernandes



Remada Rosa: Bate-papo: 10 anos de Remada Rosa : Palestra com Fernando Fernandes 17h às 19h: DJ



DJ 19h: Encerramento

08/10 (Domingo)



07h às 15h: Provas

Provas 08h às 09h: Yoga - Remada Rosa com Jane Carmem

Yoga - Remada Rosa com Jane Carmem 08h às 18h: Adasa: Programação Ambiental

Adasa: Programação Ambiental 09h às 11h: Ativação e Movimento: Clube Co.



Ativação e Movimento: Clube Co. 15h30: Premiação e Encerramento com Kimokeo Kapahulehua



Premiação e Encerramento com Kimokeo Kapahulehua 16h30: Bruno Dourado e Banda



Bruno Dourado e Banda 18h: Encerramento