O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou a morte dos três médicos que foram executados na madrugada desta quinta-feira (5/10), em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira", compartilhou o presidente, nas redes sociais.

Lula também prestou solidariedade aos familiares e a deputada Sâmia Bomfim, irmã de Diego Ralf Bomfim, um dos médicos executados. "A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso", finalizou.



Além dos três médicos mortos, um quarto também estava no local e foi atingido com três tiros, mas sobreviveu e está internado. Ao todo, foram disparados cerca de 20 tiros contra os médicos. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), "a perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas".



Os médicos eram todos de São Paulo e estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso de ortopedia. A Polícia Civil do estado suspeita da possibilidade de execução, pois nenhum pertence deles foram levados e os criminosos só chegaram disparando tiros no local em que os ortopedistas estavam.