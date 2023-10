Um homem foi preso, na noite de sexta-feira (6/10), por policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 23), após invadir um apartamento na 405 da Asa Norte. Uma criança de 11 anos, que estava sozinha no imóvel, foi quem acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), quando percebeu que se tratava de um criminoso.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a criança estava bastante abalada e explicou aos militares o que teria acontecido. Segundo o menino, os pais teriam saído e retornariam brevemente. Sozinha no apartamento a criança contou que viu um vulto entrando pela janela da área de serviço.

Quando percebeu que se tratava de um ladrão pegou o cachorrinho no colo, saiu da casa e pediu ajuda ao vizinho de baixo.

Quando a policia chegou os policiais entraram no apartamento e não encontraram ninguém, mas um dos quartos estava com a porta trancada, o menino informou que não havia fechado. Os policiais então, arrombaram a porta. O criminoso resistiu à abordagem e precisou ser algemado. Ao seguir para a viatura, o homem gritou “Socorro, sou trabalhador”.

Os policiais perceberam ainda que ele havia quebrado a porta de vidro da portaria do bloco e tentado invadir uma outra unidade do prédio, mas não obteve sucesso. Ele fez outra tentativa e conseguiu entrar na unidade onde a criança estava. O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).