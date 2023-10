Mais uma mulher é alvo de feminicídio no DF

Uma mulher foi morta com golpes de faca na feira da Torre de TV na noite de sábado (7/10). A vítima de aproximadamente 40 anos foi agredida pelo companheiro. Os dois envolvidos não tiveram a identidade revelada.

De acordo com o 3º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime ocorreu por volta das 20h, após uma discussão entre autor e vítima que vivem em situação rua, ele a feriu com uma faca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a mulher foi encontrada sem os batimentos cardíacos e com perfurações de arma branca no pescoço, tórax e braço esquerdo. Socorrida, ela foi encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos.

O autor do crime foi localizado por policiais militares do 6º batalhão que o conduziram à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) onde foi autuado por feminicídio.



Dados divulgados pela Secretaria de Segurança do DF revela que até sexta 25 mulheres foram vítimas de feminicídio no Distrito Federal e há dois casos em investigação.