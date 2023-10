Motociclista morre em colisão envolvendo caminhão na BR-070

Um motociclista morreu, na manhã desta segunda-feira (9/10), após colidir com um caminhão na BR-070. O acidente ocorreu na altura da QNR 5, em Ceilândia, na pista sentido Brasília. A via teve duas faixas interditadas, restando apenas uma para a circulação de carros.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 7h45. Ao chegar no local, a equipe constatou que se tratava de uma colisão entre um caminhão e uma moto.

Os bombeiros encontraram o motociclista deitado ao solo no meio da via. Segundo os socorristas, ele apresentava lesões e sinais incompatíveis com a vida. O óbito foi declarado no local. Os militares não souberam informar a idade da vítima.

O condutor do caminhão foi atendido e não sofreu ferimentos. Ele não precisou ser levado para o hospital. Apenas uma faixa ficou liberada para a passagem dos carros, enquanto as outras duas foram interditadas.

A cena foi preservada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. O Corpo de Bombeiros atendeu a esta ocorrência com três viaturas.