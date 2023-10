Homem vê carro da PM, arremessa arma de fogo na mata e foge

Um homem foi visto pela Polícia Militar com um revolver calibre 38 neste domingo (8/10), na DF 475, próximo ao cemitério do Gama. A equipe do do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) visualizou o suspeito arremessando a arma de fogo na mata e fugindo em direção ao Condomínio Mansões Paraíso.

Os militares fizeram buscas na mata, mas não localizaram o suspeito. Após uma varredura os policiais localizaram o revólver com seis munições intactas. O armamento apreendido foi entregue na 20ª Delegacia de Polícia do Gama. O homem seguia foragido até a publicação desta nota.

Outro Caso

Durante patrulhamento realizado na região do Gama, policiais militares prenderam um homem com duas armas de fogo falsas, na manhã de terça-feira (24/5). O criminoso estava em um transporte público no momento da abordagem. A viatura policial do 26º Batalhão de Santa Maria estava em patrulhamento quando foi acionada pelo Centro de Operações (COPOM/PMDF) com a informação de que um cidadão que estava em ônibus que trafegava pela DF-290 portava um fuzil e uma pistola.

No balão do Novo Gama, os militares visualizaram o transporte e começaram a abordagem. O homem portava um simulacro de fuzil e um simulacro de pistola, além de toucas, óculos e R$ 250 em espécie. Ele informou que adquiriu as réplicas na Feira do Rolo — localizada em Ceilândia — mas não disse o motivo pelo qual estaria portando as armas. O homem foi conduzido para 20ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.