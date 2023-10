Brasília terá ponto facultativo nesta sexta-feira (13/10)

O Poder Executivo publicou no Diário Oficial do Distrito Federal, o decreto N° 45.049, que estabelece o ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal nesta sexta-feira (13/10),

Essa ordem não se aplica às unidades responsáveis por atendimentos essenciais aos cidadãos, sendo assim, eles deverão manter escalas de modo a garantir a prestação dos serviços normalmente. Os demais servidores do governo terão um descanso após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na quinta-feira (12/10).