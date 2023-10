Traficante dono de submetralhadora artesanal é preso em Planaltina (GO)

A Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do DF (Corpatri/PCDF) prendeu, nesta segunda-feira (9/10), um traficante apontado como o responsável por armazenar uma submetralhadora artesanal em casa. O armamento foi apreendido no começo deste mês em Planaltina (GO).

Além do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Planaltina, a PCDF cumpriu seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado. Após a apreensão do armamento, os investigadores chegaram ao proprietário.

O traficante é conhecido como “o menor” e ostenta registros criminais pela prática de crimes contra o patrimônio como roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, receptação, três posses de arma de fogo, dois tráficos de substância entorpecentes e furto qualificado. Preso preventivamente, o indivíduo ficará à disposição do Poder Judiciário.