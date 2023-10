Suspeitos de participarem de uma organização que praticava crimes de parcelamento irregular do solo e dano ambiental no Distrito Federal foram alvos, na manhã desta terça-feira (10/10), de uma operação da Polícia Civil do DF - (crédito: PCDF) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Suspeitos de participarem de uma organização que praticava crimes de parcelamento irregular do solo e dano ambiental no Distrito Federal foram alvos, na manhã desta terça-feira (10/10), de uma operação da Polícia Civil do DF. A ação, chamada de Gradus, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra os integrantes do possível grupo criminoso nas regiões de Vicente Pires, Sobradinho e na cidade goiana de Formosa.

De acordo com as investigações da Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente, à Ordem Urbanística e ao Animal (Cepema), por meio da Delegacia de Combate a Ocupação do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema), ao menos 10 suspeitos se associaram para realizar o parcelamento irregular de uma área localizada ao fundo do condomínio RK, nas proximidades da DF-440, em Sobradinho.

Os indivíduos nomearam a região como Novo RK ou condomínio Rancho Karina. No local, os suspeitos planejavam implementar um condomínio com 227 lotes com 400 m² cada e que seriam vendidos por R$ 250 mil.

Os investigadores localizaram ainda um croqui com a disposição dos lotes, bem como os anúncios de venda feitos pelo grupo. O espaço loteado em questão é de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e está localizado na Área de Proteção Ambiental da bacia do Rio São Bartolomeu. Segundo a PCDF, as investigações continuam para analisar os objetos apreendidos.