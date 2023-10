Executivos do DF fazem imersão sobre gestão, marketing e inovação nos EUA

Representando o Grupo Engenho, Laura Passos e Marcio Viana desembarcaram em Nova York, nesta semana, para acompanhar as últimas tendências em Gestão, Marketing e Inovação. As novidades serão apresentadas na Engenhonovo e Plural. O evento Knowledge Sharing Program (KSP) é uma iniciativa da Alquimia Brazil, uma academia de educação executiva continuada para gestores de grandes empresas brasileiras, que tem parceria com 129 empresas dos Estados Unidos (EUA), incluindo as maiores agências de comunicação e inovação de Nova York.

A imersão conta com executivos de agências de todo o país. Entre os temas abordados estão desafios como métricas, engajamento, uso de dados na comunicação, pluralidade nas mídias sociais, inteligência artificial, inovação, entre outros. A consultoria ajuda empresas a serem mais disruptivas, realizando a interseção entre marca, experiência e tecnologia.