Traficantes saem do DF para fazer "delivery" em rave de Goiás e são presos

Três traficantes foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na madrugada deste domingo (15/10), com porções de ecstasy e celulares roubados, em São Sebastião. O grupo saía do DF com direção à Goiânia (GO) para vender a droga em uma festa rave, segundo revelaram as investigações da 30ª Delegacia de Polícia.



O caso chegou à polícia após um denunciante informar sobre o anúncio da venda de drogas por meio de uma conta do Instagram. O perfil pertence a um dos traficantes presos. De acordo com as informações repassadas aos investigadores, a venda das drogas era feita apenas para conhecidos por meio de "delivery".

O traficante havia marcado de ir para a festa Hipnótica, evento que ocorreu neste sábado (14), em Goiânia, para vender o entorpecente. Durante o monitoramento, policiais civis viram o momento em que o autor saiu de casa sozinho conduzindo o veículo, no Jardim Mangueiral, e depois passou na casa de outro comparsa para buscá-lo.

Após isso, o traficante ficou por um tempo estacionado em frente a uma parada de ônibus e seguiu para Goiânia. Atrás, um outro carro o seguia. Os policiais civis solicitaram apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e abordaram os veículos. Nos carros, os policiais encontraram porções de ecstasy e maconha, além de um celular furtado. Um dos envolvidos foi capturado em razão de um mandado de prisão em aberto. As investigações continuam.