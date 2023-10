Policial de folga troca tiros com assaltantes após roubo em Planaltina

A tarde do último sábado (14/10) foi marcada por tensão em Planaltina. Uma loja de material de construção, em Arapoanga, foi assaltada e houve troca de tiros entre os bandidos e a polícia. Um dos suspeitos acabou preso.

Toda ação ocorreu após três homens renderem os funcionários da loja. Eles roubaram o dinheiro do caixa, além de aparelhos celulares das pessoas presentes. Na fuga, um policial de folga, lotado no Bope da Polícia Militar do Goiás (PMGO), viu os criminosos correndo na altura da Quadra 4 e ordenou a parada. Ele foi recebido com tiros vindos de um dos suspeitos.

Na troca de tiros, um dos três criminosos parou, enquanto o que atirava foi alvejado e ainda assim fugiu. Ficou para trás um revolver de calibre 22. Com o suspeito detido foram encontrados R$ 2.050 em espécie, além de três aparelhos celulares.

Após o ocorrido a cena ficou sobre os cuidados dos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34), que efetuaram a prisão e as apreensões. Os outros dois suspeitos continuam foragidos.