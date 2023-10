Homem é assassinado com tiro na cabeça em Ceilândia 

Um homem foi executado com um tiro na cabeça na noite de de domingo (15/10), na Expansão do Setor O, QNO 19, em Ceilândia- DF. O crime aconteceu por volta das 22h. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três viaturas foram enviadas para atendimento, mas ao chegar ao local da ocorrência, a vítima, identificada como S.O, já não apresentava mais sinais vitais, confirmando o óbito.



Além da vítima, outras duas pessoas que estavam na área foram atingidas. Um homem (35) foi ferido de raspão na parte superior do corpo, e uma criança de 11 anos levou um tiro de raspão nas nádegas. Ambos foram atendidos e encaminhados conscientes, orientados e estáveis para o hospital Regional de Taguatinga (HRT).



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve na ocorrência. Na manhã desta segunda-feira (16), um suspeito pelo homicídio foi preso por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 28), na Praça da Bíblia, em Ceilândia.



Segundo a PMDF, o homem, que também é morador da QNO 19, estava portando munições e drogas. Ele foi encaminhado para a 15ª DP que vai averiguar a participação do detido no homicídio.