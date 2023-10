Carro de casal espancado em clube de Planaltina será periciado

O carro no qual estavam o professor de astronomia e a namorada dele, uma produtora de eventos, ambos de 30 anos — espancados em um clube de Planaltina (DF) na madrugada de domingo (15/10) — deve passar por perícia da Polícia Civil (PCDF) ainda nesta segunda-feira (16/10).

De acordo com informações obtidas pelo Correio, o veículo está na 16ª DP (Planaltina), onde o procedimento deve ser realizado. A reportagem também apurou que, nas próximas horas, a Polícia Civil deve mandar uma equipe ao clube para realizar diligências sobre o caso.

O casal foi espancado na madrugada deste domingo (15/10), por cerca de 20 homens. De acordo com informações prestadas pelas vítimas à Polícia Civil, eles estavam indo para um clube próximo ao Balão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), perto do Condomínio Estância, quando se depararam com uma mulher sendo agredida.

O professor contou que a namorada dele reclamou e pediu que o espancamento parasse. Neste momento, o grupo se voltou contra eles e o homem, ao defender a parceria, foi agredido com chutes e socos no rosto, além de ter objetos atirados contra ele. O veículo das vítimas, modelo Celta, de cor prata, foi depredado, teve vidros quebrados e a lataria atingida por pedras e pedaços de madeira.

Covardia

Ao Correio, o professor disse que eles estavam em uma pizzaria, depois resolveram ir a um clube e dar uma volta. “Passamos na região do Balão do DER, pois estava tendo um evento. Não chegamos nem a entrar no evento. No estacionamento, quando paramos o carro, estava tendo uma briga. Vários homens derrubaram uma mulher e começaram a chutar a cabeça dela”, disse.

“Minha mulher foi apartar, dizendo que eles não poderiam bater em mulher. Daí, fui atrás dela, mas, quando nos viram, começaram as agressões. Tacaram garrafa no meu carro e pegou na minha cabeça, deram chutes, socos. O carro ficou completamente destruído. Eu corri, cheio de sangue no rosto, chegamos até a guarita e conseguimos chamar o Samu”, completou o educador.

As vítimas contaram aos policiais que em nenhum momento os seguranças do evento interviram para conter as agressões. Ambos foram levados ao Hospital Regional de Planaltina. O professor estava com vários ferimentos no rosto.