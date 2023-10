Correio inicia, quinta-feira (19/10), debate sobre prevenção ao câncer de mama

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira, o evento Câncer de mama: uma rede de cuidados. O CB Debate ocorre no mês destinado a chamar a atenção para o diagnóstico precoce da doença, o Outubro Rosa. Somente para o ano de 2023, foram estimados quase 74 mil novos diagnósticos no Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres no Brasil, além de ser uma das principais causas de morte. De acordo com dados da Secretaria de Saúde (SES-DF), somente entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados 430 novos casos da doença na rede pública da capital. No mesmo período, como forma de tratamento, os hospitais realizaram 2.572 quimioterapias, 149 radioterapias e 131 mastectomias.

O evento iniciará às 14h30, no auditório do jornal, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do Correio no YouTube e no Facebook. Além disso, será aberto ao público, por meio de inscrição prévia. A programação inclui dois painéis com os temas "Estilo de vida e câncer: da prevenção ao pós-tratamento" e "Os avanços nos diagnósticos e tratamento".

Mitos e verdades

O seminário contará com a presença da vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), e da secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio. Celina destaca que o medo de falar a respeito do câncer de mama ainda é um fator que afeta o diagnóstico da doença. "Acredito que ações como a do Correio Braziliense visam desconstruir esse paradigma. Falar abertamente sobre o câncer ajuda a esclarecer mitos e verdades e, com isso, aumentar as chances de enfrentamento da doença", avalia.

A vice-governadora ressalta que o diagnóstico precoce é importante, para que a mortalidade em decorrência do câncer de mama possa ter uma redução. Além disso, ela aponta algumas ações do GDF. "Promovemos, anualmente, campanhas de conscientização, mutirão de mamografias e de reconstruções mamárias. Todas essas ações são gratuitas", reforça.

Celina Leão acrescenta que as unidades básicas de saúde (UBSs), que integram a atenção primária, são a porta de entrada para o diagnóstico da doença. "É o popularmente chamado 'postinho', local que as pacientes devem procurar, em casos dos primeiros indícios durante o autoexame", alerta a vice-governadora.