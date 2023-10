Nesta segunda-feira (16/10), foi dia de celebrar a vida de Santa Edwiges, a protetora dos pobres e dos endividados. No Distrito Federala, a Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, na 905 Sul, teve missa a cada hora, das 6h às 20h. Os momentos foram marcados pelos agradecimentos daqueles que contaram ter seus pedidos atendidos.

A paróquia se manteve lotada durante todo o dia. No altar, um caixa recebia, a todo momento, novos pedidos dos fiéis à santa. Enquanto outros, em oração, agradeciam. A aposentada Fátima Gonçalves presenteou a santa com rosas vermelhas. "Sempre participo dos festejos e, para mim, é uma satisfação estar aqui. Tudo que eu peço ela intercede ao Pai por mim. É só gratidão. Já obtive graças sobre saúde, dívidas, e ela sanou todas as minhas dificuldades", disse Fátima.

Luisa Sampaio veio de Fortaleza (CE) para participar da celebração em Brasília pela primeira vez, pois, na capital federal, há uma relíquia da santa. Ela também garante que é atendida em tudo o que pede à santa. "São incontáveis graças que ela já me proporcionou e, por conta disso, me tornei devota dela e só tenho a agradecer", relatou.

Em 40 anos de devoção, Luziane Argolo vai sempre aos festejos dedicados à santa. "Tenho uma imensa fé por ela, consegui coisas inimagináveis por intercessão dela. Faço questão de estar aqui todos os anos", enfatizou

Por volta das 17h, um helicóptero da Polícia Militar (PMDF) sobrevoou a igreja com uma chuva de pétalas de rosas para homenagear Santa Edwiges.

História

Edwiges era alemã, nasceu na Idade Média, em 1174, e morreu aos 69 anos, na região da atual Polônia. A canonização ocorreu 24 anos depois da morte, quando muitas pessoas relataram milagres que foram atribuídos a ela. Hoje, a santa tem devotos e é celebrada em igrejas por todo o mundo. Vinda de uma família nobre, casou-se ainda muito nova com um duque europeu. Edwiges ficou conhecida por ajudar os necessitados.

O padre Ideufonso Braz explica que Edwiges constatou que havia muitas pessoas presas por dívidas que não eram pagas. Para não vê-las sofrerem, ela pagava os débitos e devolvia a liberdade a essas pessoas. "A glória dos altares ela adquiriu por ter essa virtude de caridade", destaca. Para ele, um dos grandes privilégios da paróquia é abrigar um dos fragmentos do corpo de Santa Edwiges. "É algo que chamamos de relíquia, um objeto sagrado que temos presente aqui. Por meio da veneração dessa relíquia, as pessoas podem obter graças e bênçãos de Deus. O fragmento fica no altar por ocasião da festa e, no restante do ano, fica guardado", disse o padre

Santa Edwiges também construiu escolas, hospitais, igrejas e conventos. Depois da morte prematura de dois dos seis filhos e, também, do marido, ela entrou para o convento de Trébnitz, na Polônia, onde, até sua morte, continuou a ajudar os que precisavam.