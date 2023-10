Curso Jornalismo na Prática inicia aulas presenciais no Correio

É hora de colocar a mão na massa! Os 19 alunos selecionados para o curso Jornalismo na Prática, iniciativa do Correio Braziliense com patrocínio da Interfarma, começaram nesta segunda-feira (16/10) a parte presencial do curso.

Após cinco semanas de atividades on-line, os alunos farão um rodízio nas editorias do Correio, com atividades práticas sob orientação dos editores do jornal, durante um período de quatro semanas. A ideia é que eles tenham contato próximo com repórteres e editores do jornal e consigam ter a experiência de dia a dia da cobertura jornalística.

Os estudantes foram recebidos com um café da manhã nesta segunda com a presença dos editores do Correio, da diretora de Redação, Ana Dubeux, e do presidente do Correio, Guilherme Machado.

"Os alunos estão tendo aulas de técnicas de jornalismo para reforçar o que eles aprenderam e estão tendo aulas de cobertura do setor de saúde que é uma área fundamental para o Brasil como um todo e, em alguns períodos, vão participar de atividades da redação tendo a prática de apurar e escrever matérias", explica Raul Pilatti, um dos coordenadores do curso.

Para o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, a importância dos alunos vivenciarem o jornalismo na prática vem da máxima de que todo jornalista precisa conhecer de tudo. "Só assim ele vai conseguir produzir conteúdos de qualidade, credibilidade e exatidão nas informações. A ideia de jornalismo na prática é pegando as várias áreas de atuação do jornalismo e capacitar os jornalistas para todas essas áreas. Estamos começando com a saúde", acentua.

Guilherme prometeu ainda que está é apenas a primeira edição do curso. "Vamos para tecnologia, política, para todas as áreas de informação. Essa é a primeira edição com saúde. A próxima ainda não sei, acho que está em tecnologia ou economia, mas a ideia é que passe por todas as áreas do do jornalismo", revela.

Victoria Lacerda é natural de São Paulo, mas morava em Goiânia, enquanto cursava a faculdade, quando ficou sabendo do curso. Já formada, a jovem de 25 anos conta que está muito animada para a parte prática do curso, especialmente nas áreas de cidades e política.

"Eu estou com muita expectativa ainda mais porque a gente está no centro de tudo, onde tudo acontece, na capital do país. Então a gente está onde as decisões são tomadas, manifestações importantes acontecem", explica.

Já Luis Fernando Souza, de 23 anos, está no último semestre na faculdade e em meio a correria para fazer o TCC, conta que está empolgado para a parte prática. "A primeira parte foi muito boa e enriquecedora. Agregou muito para o nosso conhecimento e, para falar a verdade, eu já estava bem ansioso para a parte presencial, e acredito que será mais enriquecedora ainda", opina.

"Atividades junto as equipes do Correio"

Andréia Lago, uma das coordenadoras do curso, explica que a etapa prática é a mais esperada pelos alunos. A partir de agora, os estudantes terão aulas de práticas jornalísticas pela manhã, onde terão noções sobre como fazer entrevistas, aulas técnicas e até mesmo a receber convidados do Ministério da Saúde. Já na parte da tarde, ocorrerá o rodízio entre as editorias.

"Eles vão desempenhar atividades junto as equipes do Correio, produzindo matérias fazendo entrevistas e contribuindo com o jornalismo do Correio, fazendo jornalismo na prática", ressalta.



















Natural do Recife, Julianna Valença, de 22 anos, está mais entusiasmada para o rodízio na editoria de cidades. "Eu estou bem empolgada para a área de cidades, que é a que eu mais gosto, e vai ser interessante porque Brasília é muito peculiar, então, aprender sobre o Plano (Piloto) e para além do Plano", conta.

João Cardoso é natural da Paraíba mas já morava em Brasília há um tempo. Ele revela que tem uma enorme paixão para a área de esportes e de cultura. "É uma grande oportunidade, principalmente para nós que somos jornalistas e estamos atrás de uma oportunidade de emprego", frisa.