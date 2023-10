Funcionário de banco é preso em operação contra crimes bancários

Na manhã desta terça-feira (17/10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), com apoio da Policia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), cumpriu três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Brasília, São Paulo, Araçatuba (SP) e Bauru (SP). Segundo a PCDF, a organização criminosa é investigada pela prática de fraudes bancárias cometidas em desfavor de altos executivos de empresas jurídicas diversas.

Investigações

Durante as investigações, foi possível identificar um funcionário do Banco Santander que atuava em conjunto com a organização criminosa. De acordo com as apurações, ele favoreceu a abertura de contas bancárias em nome dos altos executivos, que foram vítimas de saques de FGTS de maneira ilegal.

A PCDF informa que o prejuízo das fraudes investigadas gira em torno de R$ 1,6 milhão. Durante a ação foram presos o ex-funcionário do banco, responsável pela abertura das contas, além de outros dois indivíduos que recebiam os valores obtidos em decorrência dos saques.

Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.