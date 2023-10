Um grupo de mais de 230 vigilantes da Rodoviária do Plano Piloto e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) iniciaram uma greve, nesta terça-feira (17/10), exigindo pagamento de salário e tícket alimentação. Remuneração não é cumprida desde o último quinto dia útil, assim como o pagamento de férias remuneradas deste mês.

O 1º secretário de imprensa do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal (Sindesv-DF), Gilmar Ribeiro dos Santos, informa que a paralisação teve 95% de adesão dos trabalhadores, que cumprem expediente em seis postos de saúde da Asa Norte e no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), além da Rodoviária.

Segundo ele, no mês passado, a categoria recebeu salário em 14 de setembro. "Neste mês, até agora nada. A empresa não deu nem previsão de quando vão pagar", denuncia. Os vigilantes dos postos da Asa Norte já receberam e voltaram a trabalhar.

Gilmar pondera que há quatro vigilantes trabalhando no Hran, nas alas de psiquiatria e maternidade, e outros quatro na Rodoviária do Plano Piloto para garantir uma segurança mínima nesses locais.

Assista abaixo um vídeo de Gilmar no Hran, com vigilantes do hospital ao lado, onde ele cita as irregularidades trabalhistas.

Na última quarta-feira (11/10), o sindicato teve reunião com a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. A chefe da pasta, acompanhada pela equipe, alegou que os pagamentos estão em dia.

Em nota, a Secretaria de Saúde afirma que está com todas as faturas dentro do prazo regulamentar e não há atraso nos pagamentos. "Todos os pagamentos estão sendo feitos rigorosamente", garante a SES-DF.

De acordo com a empresa foi notificada sobre os atrasos na semana passada. "Tais atrasos vêm ocorrendo de forma sistemática todos os meses (principalmente o vale refeição), não tendo como causa qualquer atraso da Secretaria de Saúde, que vem mantendo seus pagamentos rigorosamente dentro do que estipula o contrato vigente", diz outro trecho.

No texto, a SES-DF alega que cabe à empresa pagar os salários e benefícios trabalhistas em atraso. "A Secretaria de Saúde fará apuração e aplicará as penalidades cabíveis à empresa por este atraso. Nas unidades da Secretaria de Saúde estão sendo mantidos o mínimo de 30% dos postos de vigilância sem paralisação", finaliza o comunicado.

Saiba o que diz a empresa

A Aval Empresa de Segurança Ltda. comunicou que uma parte dos trabalhadores recebeu salário nesta terça-feira (17/10), ficando alguns para esta quarta-feira (18/10), mas não especificou quantos. "Em relação ao ticket alimentação, não houve nenhum atraso. Esse benefício já foi pago no dia 06/10/2023. Acreditamos que houve alguma informação equivocada sobre isso", argumenta a companhia.

O motivo para esse atraso se deve ao fato de que a empresa ainda não recebeu o valor total de suas faturas referentes ao mês de agosto de 2023, o que dificulta o pagamento de todas as obrigações em dia. A previsão de quitação dessas faturas ficou para esta quarta-feira (18/10).

Na nota, a Aval acrescenta que conversou com o sindicato da categoria e explicou os pontos citados acima. "Inclusive, grande parte dos trabalhadores já retornou às atividades. Acreditamos que entre hoje (17/10) e amanhã (18/10) todos os serviços serão restabelecidos", finaliza o comunicado da empresa.