PF faz operação contra grupo que fazia extração ilegal de ouro

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17/10), a Operação Golden, que visa desarticular uma organização criminosa responsável por adquirir minério extraído ilegalmente nos estados do Pará e Roraima. No DF, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão contra pessoas que fazem parte do esquema.

Segundo as investigações da PF, o ouro era extraído ilegalmente de terras indígenas situadas nos estados do Pará e Roraima – incluindo a Terra Indígena Yanomami. Em seguida, alguns integrantes da organização levavam o minério, seja por caminhões ou aviões, até Goiás.

O destino final do ouro era o Distrito Federal e São Paulo, onde era negociado e entregue a joalheiros. No total, 92 policiais federais cumprem 33 mandados judiciais nos estados de São Paulo, Goiás, Pará e no Distrito Federal, sendo 12 de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão.

Carrões de luxo

Com o dinheiro do esquema, veículos e aeronaves foram adquiridas. Com isso, a Justiça aceitou o pedido dos investigadores da PF e determinou a apreensão de 15 carrões de luxo, avaliados em mais de R$ 4 milhões. Além disso, nove aeronaves estão sendo alvo da operação da PF, que são avaliados em R$ 15 milhões.

Os crimes investigados são os de lavagem de capitais, usurpação de minérios da União, crime contra a ordem tributária e organizações criminosa.