Ibaneis Rocha inaugura creche para 188 crianças no Sol Nascente

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, nesta terça-feira (17/10), o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Sarah Kubitschek, no Sol Nascente. A nova unidade, uma parceria do governo com a construtora PaulOOctávio, vai atender cerca de 188 crianças de 0 a 4 anos em período integral na região. Presente na cerimônia de inauguração, o governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou a importância dos investimentos na área do Sol Nascente.

Durante o discurso, o governador ressaltou que, quando o GDF fundou a região administrativa de Sol Nascente, sabia de todas as dificuldades que enfrentaria para as melhorias locais. “Nós estamos implementando tudo que tem de melhor nessa cidade. Já inauguramos recentemente o restaurante comunitário com apoio do Paulo Octávio. Nós já temos escolas e creches sendo inauguradas aqui. E temos certeza que nós vamos vencer todas as dificuldades que nós temos no Sol Nascente”, comentou Ibaneis.

O chefe do Executivo local pontuou ainda que serão entregues mais escolas neste mandato. “Não medimos esforços na hora de lançar novos projetos de creche”, ressaltou. Além do Cepis do Sol Nascente, outras 16 escolas estão em construção e o GDF está licitando mais 17 unidades. “Com isso, a gente espera reduzir ao máximo possível a fila”, disse Ibaneis. “Cuidar dessas crianças para nós é prioridade”, completou.

A segunda creche pública da cidade, que fica na Quadra 500 do Trecho 1, conta com dez salas de aula, sala de amamentação, pátio coberto, parquinho e cozinha, entre outras estruturas. Mediante acordo judicial, a construtora PaulOOctávio também foi responsável pela execução e financiamento da obra.

Ao Correio, o empresário Paulo Octávio destacou o quão simbólico é ter a Escola Classe JK e o Cepis Sarah Kubitschek no coração do Sol Nascente. “É a mais nova cidade e tem muitas demandas, com muitas questões e problemas. Para nós da Paulo Octávio, é uma alegria enorme poder dar a essas famílias que moram aqui na nessa região, uma condição de escolaridade, de ensino bem aprimorado num ambiente que é o ideal”, enfatizou. A Escola Classe JK, que fica ao lado da nova creche, foi inaugurada em 2020 e é fruto de uma parceria entre o GDF e a construtora.

Secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá comentou sobre a escolha do nome do novo espaço. “Os nossos Cepis têm nome de planta ou de animal, mas essa creche foi uma exceção para homenagear uma pessoa que muito fez por Brasília, que é a Dona Sarah Kubitschek. A gente precisa resgatar a memória de quem veio antes de nós. Brasília é uma cidade jovem, com 63 anos e que muita gente já esqueceu quem foi o seu fundador”, disse Hélvia.