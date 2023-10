Nada de refrescos! No Distrito Federal, as chuvas deram trégua, permitindo ao sol um momento de protagonismo. Nesta terça-feira (17/10), o dia amanheceu com poucas nuvens, mas a previsão é que, com o calor, elas tomem conta do céu. Até quarta-feira (18/10), tempo seco e temperaturas altas serão predominantes no quadradinho, conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“A previsão é de que as chuvas retornem na quinta-feira”, destacou Cleber Souza, meteorologista do instituto. No DF, a temperatura mínima foi de 18ºC e a máxima pode chegar a 33ºC. Já no Plano Piloto, a mínima foi de 21ºC e pode bater os 32ºC, nas horas mais quentes do dia.

A umidade máxima registrada foi de 75%, no Paranoá, e mínima pode chegar aos 25%. Em Brasília, a máxima pode bater os 55% e a mínima, os 25%. A intensidade dos ventos mantém-se de fraca a moderada. Hidrate-se e se proteja do sol!