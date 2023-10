Saúde do DF terá aumento de R$ 54 milhões em verba do Governo Federal

O Ministério da Saúde vai disponibilizar R$ 54 milhões para o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Saúde (SES/DF). Esse valor será destinado a procedimentos de média e alta complexidade, como cirurgias, diálise e internações em leitos de terapia intensiva, além de serviços como a manutenção de leitos de UTI. O aumento dessa verba é devido à alta produtividade da rede da capital federal. Esse dinheiro já está disponível neste mês de outubro.

Segundo o subsecretário de Planejamento em Saúde da SES/DF, Rodrigo Vidal, a partir de uma análise feita no ano passado, foi constatado um aumento na produção de 12,6% acima da meta. Ao todo, o DF passará a contar com R$ 496,4 milhões de recursos federais específicos para atividades de média e alta complexidade.

O subsecretário informa que há quinze anos o DF não conseguia fazer reajuste no repasse por conta do aumento de produtividade. Existe a expectativa de que haja uma nova ampliação do repasse, já que no início deste ano foi 17,8% acima do teto antigo. De acordo com informações da SES/DF, já foi solicitada ao Ministério da Saúde uma nova atualização.

*Com informações da SES/DF

Saiba Mais Mundo Percevejos em Paris: hotéis recorrem à tecnologia para frear avanço da praga

Percevejos em Paris: hotéis recorrem à tecnologia para frear avanço da praga Flipar Número de acidentes com elevadores cresce no Brasil; entenda

Número de acidentes com elevadores cresce no Brasil; entenda Política Eliziane sugere indiciamento de 9 militares do GSI, mas poupa G.Dias