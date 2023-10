Tempo no DF: quarta-feira (18/10) será de calor com umidade abaixo de 20%

Já nas primeiras horas do dia, os brasilienses têm sentido os dias quentes no Distrito Federal. A tendência é de que o calor se intensifique ainda mais no decorrer do período. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 35°C nesta quarta-feira (18/10). Além disso, a umidade relativa do ar a tarde deve ficar abaixo de 20%. Não há previsão de chuva para a capital.



Meteorologista do Inmet, Naiane Araújo ressalta que esta quarta-feira será mais um dia quente e seco no DF. “Continua esse calorão por conta da massa de ar seco ainda atuando na região”, comenta a especialista, pontuando que os termômetros podem marcar até 35°C no período da tarde. O céu fica claro, com poucas nuvens ao longo do dia.

Além do calor, a secura também é um destaque para o dia. A umidade ficará entre 15% e 20%. Segundo Naiane, o Inmet deve emitir um alerta laranja por conta da umidade abaixo de 20%. “Ontem, já tivemos registros em torno de 17%”, disse a meteorologista, destacando que o DF continua sem previsão de chuva para esta quarta-feira.

Pela manhã, a temperatura mínima foi de 16°C em Águas Emendadas. No Plano Piloto, o registro foi de 17,7°C. No período, a umidade relativa do ar máxima ficou em 70%.

A especialista avalia ainda que o calor e a secura seguem nos próximos dias. “Deve continuar essa tendência. Mas tem uma pequena chance do retorno das pancadas de chuva isoladas a partir de sexta-feira (20/10) em alguns momentos do dia. Depois o tempo abre novamente, são chuvas bem parecidas com as do verão”, detalha a meteorologista.



Cuidados



A Defesa Civil alerta para alguns cuidados necessários para o período de seca. Confira:

Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco, etc). Portar sempre que possível uma garrafa para reposição de líquidos;

Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico;

Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento;

Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa;

Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas;

Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias;

Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia;

Dar preferência a refeições leves; e

Usar roupas leves, chapéu ou boné.