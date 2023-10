Aprovados em concursos do GDF realizam manifestação reivindicando nomeação

Grupo de aprovados em diversos concursos públicos do Governo do Distrito Federal (GDF) realizaram, na tarde desta terça-feira (17/10), uma manifestação em frente ao Palácio do Buriti. Eles cobraram um calendário de nomeações para os anos subsequentes; o aumento da transparência no que se refere à contratação de novos servidores, além do desbloqueio das nomeações previstas no Orçamento de 2023.

Aderiram ao grupo os aprovados nos certames da Polícia Penal, do Departamento de Trânsito (Detran), da Secretaria de Saúde (SES-DF), da Secretaria de Educação (SEEDF), da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), da área de Políticas Públicas e Gestão Governamental, da Vigilância Sanitária e da Universidade do Distrito Federal (UnDF).



"A ação tem em vista o fato de que o Executivo emperrou a nomeação de mais de 36 mil pessoas homologadas em mais de 10 concursos" , afirmam os representantes dos candidatos aprovados.

Diante do cenário, o presidente da comissão dos aprovados da Polícia Penal do DF reforça a relevância em estabelecer um diálogo entre os aprovados e o Executivo, bem como com os demais poderes e órgãos de fiscalização. “Não se trata de promover a irresponsabilidade fiscal com nomeações a qualquer custo. Acreditamos que serviço público de qualidade depende de planejamento e de previsibilidade e que a apresentação de um calendário de nomeações representa o mínimo de respeito aos futuros servidores e à sociedade em geral”, complementa.

Procurado pelo Correio, o GDF informou que tem feito as nomeações sempre de acordo com a legislação vigente e respeitando integralmente os editais públicos. Confira a íntegra da nota:

Desde 2019, o GDF nomeou 21.566 servidores concursados. Só no ano de 2023, foram 6.424 nomeações, entre as carreiras beneficiadas destacamos os professores, assistentes de Educação, médicos, bombeiros,dentistas, defensores públicos, enfermeiros, auditores tributários e procuradores. Todas nomeações foram devidamente instruidas pelas áreas fim com devida comprovação orçamentária e atendimentos à legislação vigente.

Quanto aos concursos de competência da Seplad, cabe esclarecermos que cada edital um possui um prazo legal para nomeação mínima a partir da homologação do resultado final. Ou seja, de acordo com a maioria dos editais, o GDF tem até 12 meses a partir da homologação para nomear 10% das vagas autorizadas. Confira abaixo os concursos com resultado homologado e a data de publicação no DODF:

- DETRAN - Cargo Analista e Técnico em Atividade de Trânsito (11/4/23)

- IPREV - Analista Previdenciário (2/6/23)

- PROCON - Analista e Técnico de Atividades do Consumidor e Fiscal de Defesa do Consumidor (21/7/23)

- SEAGRI - Analista (5/5/23) e Técnico (23/5/23)

- SEAPE - Policial Penal (22/8/23)

- SEPLAD - Analista (2/5/23) e Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental (28/7/23)