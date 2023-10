Briga de trânsito: acusado de atirar em servidor ficará em prisão preventiva

Após passar por audiência no Núcleo de Audiências de Custódia (NAC), o motorista Hugo Olinto de Menezes Santos, 38 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juiz em exercício nesta terça-feira (17/10). O suspeito foi preso pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por atirar contra um servidor público durante uma discussão no trânsito, além de porte ilegal de arma de fogo.

Na audiência, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu a decretação da prisão preventiva do autuado. Em contrapartida, a defesa de Hugo se manifestou pela concessão da liberdade provisória sem pagamento de fiança. No entanto, na decisão, o juiz observou que a prisão em flagrante não apresentou nenhuma ilegalidade.

Para o magistrado, além de regular, o flagrante do autuado torna certa a materialidade do delito cometido e da autoria do crime, ambas mencionadas nos relatos colhidos no auto de prisão. Segundo o Juiz, “os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em razão de discussão de trânsito, disparou arma de fogo contra a vítima e esta se encontra hospitalizada, de modo que somente não veio a falecer porque conseguiu se deslocar ao hospital”.

Ao analisar o caso, o juiz declarou que o contexto do modo de agir do preso demonstra “periculosidade especial e ousadia ímpar”, fazendo necessário a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva. O processo foi encaminhado para o Tribunal do Júri de Brasília, onde irá prosseguir.

Relembre o caso

Na segunda-feira (16/10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o suspeito em flagrante por atirar contra um servidor público de 50 anos. O crime ocorreu no domingo (15/10), após uma briga de trânsito no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a família da vítima, o servidor foi internado em estado grave no Hospital de Base de Brasília, consciente e orientado. Ainda de acordo com familiares, os médicos avaliam se há a necessidade de o servidor passar por uma cirurgia no braço, onde a bala ficou alojada, após perfurar o pulmão dele.



Com informações do TJDFT

