Jovem de 14 anos que se afogou no Lago Paranoá está no Hospital de Base

O adolescente teve parada cardiorespiratória, mas os bombeiros conseguiram reanimá-lo e o conduziram para o HBB. Ele foi retirado da água por populares que estavam nas proximidades e viram o ocorrido

Um adolescente de 14 anos se afogou e por pouco não perdeu a vida nesta quarta-feira (17/10), no Lago Paranoá, ao lado da Ponte das Garças. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência de imediato, mas já encontrou o menor fora da água e em parada cardiorrespiratória.

O jovem estava a 15 metros da margem do lago e a cerca de 3 metros de profundidade. Ele foi retirado da água por populares que se encontravam no local. Os bombeiros iniciaram rapidamente o protocolo de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), durante 30 minutos, em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com o atendimento, o jovem teve sinais vitais restabelecidos, porém, foi levado para o Hospital de Base de Brasília ainda inconsciente e instável. Não há informações sobre a dinâmica de como aconteceu o afogamento.