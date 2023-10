Sobrinho que matou tio em apartamento é condenado a 21 anos de prisão

Wilker Maia Matos, 26 anos, foi condenado a 21 anos e 10 meses de prisão pelo homicídio qualificado do tio, Marcos Aurélio Rodrigues Matos, de 56 anos. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (17/10), no Tribunal do Júri de Brasília. O acusado foi preso no dia do crime, em 15 de setembro do ano passado, após desferir sete golpes de faca contra o próprio parente dentro do apartamento, na Quadra 4, do Octogonal.



O acusado foi condenado pelos crimes de homicídio doloso com as qualificadoras de motivo torpe; recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, além de emprego de meio cruel. No julgamento, a defesa de Wilker requereu a absolvição do réu, alegando legítima defesa e excesso culposo. No entendimento do júri, o sobrinho agiu de forma brutal atacando o tio no momento em que ele entrou no apartamento da família. A pena é de 21 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Relembre o caso

Marcos Aurélio Rodrigues Matos, 56 anos, era servidor do Ministério da Saúde e trabalhava como agente administrativo no Hospital Regional do Guará (HRGU). Na manhã do dia 15 de setembro, após tentar defender a mãe durante uma discussão com o sobrinho, Wilker Maia Matos, 26, ele foi surpreendido com golpes de faca dentro do apartamento da família, no quarto andar de um prédio, na Octogonal.

Equipes da PMDF chegaram ao local depois que Marcos ligou informando que o sobrinho estaria ameaçando a avó. Antes do crime, o servidor público contou à polícia que o sobrinho ia eventualmente ao apartamento para “perturbar” a mãe e que isso ocorria quando Wilker estava sob efeito de drogas.

No momento em que Marcos e os policiais subiram ao apartamento, a vítima indagou novamente o sobrinho sobre o porquê ele estaria perturbando a avó. Wilker partiu para cima do tio e os dois entraram em luta corporal. Em uma ação rápida, o jovem sacou uma faca e desferiu golpes contra o tórax do familiar. O tio chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF), mas não resistiu e morreu no local. Wilker foi preso em flagrante por policiais militares que patrulhavam a área.