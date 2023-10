Vídeo: Veículo de luxo pega fogo na Epia e faixa precisa ser interditada

Um carro de luxo, do modelo BMW 328I, de cor branca pegou fogo, nesta quarta-feira (18/10), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte, no sentido Plano Piloto, por volta das 15h11. Segundo o motorista, após perceber que o carro estava com problemas mecânicos, ele parou o veículo no acostamento e, após sair o automóvel, começaram as chamas, que tomaram conta do veículo.

O proprietário do automóvel ligou para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Ao chegarem no local, de acordo com a nota divulgada, a equipe avistou veículo em chamas no acostamento. O fogo foi controlado em poucos minutos. O trânsito ficou uma das faixas interditada para evitar novos acidentes.

Com informações do Serviço Operacional de Informação Pública - SOINP/CBMDF

*Estagiário sob supervisão de Suzano Almeida