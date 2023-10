Vídeo: criminosos que roubaram motorista de aplicativo são presos

Dois homens, de 18 e 20 anos, foram presos preventivamente nesta segunda-feira (16/10), suspeitos de participarem de roubo e extorsão contra um motorista de aplicativo. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o crime aconteceu em 31 de julho, no Jardim Botânico.

Segundo as investigações, além dos dois presos, outros dois adolescentes participaram do crime. Eles renderam a vítima, mediante uso de facas, e passaram a ameaçá-la, exigindo que os levasse até Ceilândia. Durante o trajeto, depois de várias agressões físicas e ameaças, os criminosos roubaram o dinheiro do motorista e exigiram uma transferência por Pix.

Em seguida, ainda de acordo com as diligências, eles pararam em uma distribuidora de bebidas e, na sequência, em um posto de gasolina para abastecer. Nesse momento, segundo a PCDF, a vítima se aproveitou da distração dos autores e fugiu. Os criminosos, então, roubaram o carro e o abandonaram próximo à Santa Maria, de onde fugiram a pé. Confira o momento em que o motorista consegue escapar:

Após as providências legais, os autores presos foram encaminhados ao CDP II (Papuda) onde aguardarão o julgamento por roubo, extorsão e corrupção de menores presos. Se condenados, poderão pegar pena de 13 a 34 anos de prisão.