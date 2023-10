Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal e comércio ilegal de arma de fogo, além de receptação. A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (19/10). Segundo as investigações da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), o suspeito estaria vendendo uma das armas por cerca de R$10 mil.



De acordo com o delegado-chefe da 19ªDP, Thiago Peralva, os policiais civis apuraram o furto de duas pistolas, na QNN 21 de Ceilândia, que estavam registradas em nome de um vigilante. Após as diligências do furto, a polícia conseguiu identificar que o suspeito de 28 anos estaria vendendo uma das armas furtadas pelo valor de R$ 10 mil. Os agentes então passaram a monitorar a residência do investigado, situada na região de “Vendinha”, em Brazlândia.

Durante o monitoramento, os policiais civis observaram o momento em que o vendedor ilegal saiu da casa demonstrando estar armado. A equipe realizou a abordagem do suspeito que, na tentativa de disfarçar, dispensou duas pistolas. As armas foram encontradas e apreendidas pelos agentes.

Na residência do investigado, os policiais apreenderam também munições de arma de fogo e uma espingarda de pressão. O preso tem passagens por homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do DF e aguardará audiência de custódia.