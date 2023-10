Homem é socorrido de helicóptero após cair de telhado de 3 metros, em Ceillândia

Na tarde desta quinta-feira (26/10), um homem de 40 anos ficou gravemente ferido após um acidente de trabalho, depois de cair de um telhado de aproximadamente 3 metros de altura, na Ceilândia. O acidente aconteceu em uma obra ao lado da Academia Fiori Fitness, localizada na QNN 2/4. De acordo com as avaliações da equipe de socorristas, ele apresentava Traumatismo craniano e parada cardiorrespiratória. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro Militar (CBMDF), e encaminhado ao Hospital de Base (IHBB), de helicóptero.

O CBMDF informou que não sabe a dinâmica do acidente. Segundo a corporação, ao socorrer a vítima, as manobras de reanimação cardiovascular foram iniciadas imediatamente. Durante um ciclo de ações, os bombeiros perceberam a necessidade de chamar o resgate aéreo. O homem foi levado para o pronto socorro do Hospital de Base com monitoramento dos sinais vitais e, segundo a corporação, ele se mantem inconsciente e instável.

*Por Luis Fellype Rodrigues, estagiário sob a supervisão de Márcia Machado