Prêmio Sesc Comerciário Destaque 2023 homenageia Correio Braziliense

O Serviço Social do Comércio do DF (Sesc-DF) realizou, nesta quinta-feira (26/10), a 2ª edição do Prêmio Sesc Comerciário Destaque. Para receber a homenagem, em evento no Porto Vittoria, foram escolhidas 49 empresas e colaboradores. Entre os agraciados, está o Correio Braziliense.

A honraria ocorre em comemoração ao Dia do Comerciário — 30 de outubro — e foi criada para reconhecer e enaltecer profissionais do segmento que mais movimenta a economia da capital do país: o setor de comércio, bens e serviços. O diretor regional do Sesc-DF, Valcides Araújo, ressaltou que a iniciativa "valoriza o esforço incansável de profissionais e instituições que desempenham um papel vital na economia, na inovação e na construção de um Distrito Federal mais próspero para empresas, trabalhadores e toda a população".

Cada sindicato filiado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) indicou uma empresa da base, totalizando 27 nomes. Empresas mantenedoras do Sesc também escolheram um colaborador para homenagear com o prêmio.

A colunista do Correio Samanta Sallum e José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio-DF (foto: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Imprensa em destaque

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, recebeu a premiação pela contribuição do grupo de comunicação no desenvolvimento da capital federal e com os projetos sociais do Sesc. A jornalista Samanta Sallum, responsável pela coluna Capital S/A, também recebeu a homenagem.

"Os comerciários que estão sendo merecidamente homenageados pelo Sesc são nossos leitores, acessam nosso site e fazem parte importante na cadeia do comércio, dando sua contribuição diária pelo nosso Distrito Federal. Nós, do Correio Braziliense, sentimos, com esse prêmio, que, em todas as nossas frentes de comunicação, estamos cumprindo bem nossa missão de levar informação de qualidade a todos os brasilienses" , disse Guilherme Machado.

O Grupo Paulo Octavio e seus colaboradores também foram homenageados. "Esse é um evento importantíssimo para valorizar toda esse segmento que se empenha no desenvolvimento da nossa capital federal", destacou o empresário Paulo Octavio.







O empresário Paulo Octávio recebeu a homenagem pelo grupo PaulOOctavio (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Qualidade de vida

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, que foi também anfitrião do evento, reforçou que o Sesc é voltado para 350 mil comerciários do DF, levando saúde, educação, cultura, lazer e esporte. "E temos o programa Sesc Mesa Brasil, que atua na assistência alimentar a famílias em vulnerabilidade social", apontou. "A nossa missão é contribuir para o bem estar e da qualidade de vida as pessoas. É uma instituição privada, mantida pela contribuição dos empresários para trabalhar em prol do comerciário, da sua família e também da população", acrescentou Valcides Oliveira.

O diretor regional do Sesc-DF, Valcides Araújo, destacou a missão da entidade: "Bem estar" (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A vice-governadora do Distrito Federal representou o governador Ibaneis Rocha na solenidade. "O que seria do DF se não fosse o comércio, que gera tanto de empregos?", constatou Celina Leão. "A parceria entre Sesc e GDF é forte e continuaremos juntos. Fiz questão de estar aqui hoje para prestigiar os comerciários, essas pessoas que estão na luta diária, trabalhando, se dedicando e que merecem muito essa homenagem".

A vice-governadora Celina Leão representou o governador Ibaneis Rocha na solenidade (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)