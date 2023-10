Anemia falciforme: duas mil pessoas sofrem com a doença no DF

O hematologista e especialista em transplante de medula óssea do Hospital Brasília, Caique Miranda, foi o convidado do CB Saúde – uma parceria entre o Correio Brasiliense e a TV Brasília – desta quinta-feira (26/10). À jornalista Carmen Sousa, o médico falou da anemia falciforme, também conhecida como doença falciforme, esclarecendo sobre a condição e os tratamentos disponíveis, como transplante de medula óssea. No Distrito Federal, são estimadas duas mil pessoas com a doença.

A anemia falciforme é pouco conhecida mas é significativa para o povo brasileiro. Fale um pouco dela.

Infelizmente, pouco conhecida. Entretanto, é uma doença hereditária de um gene só mais comum do Brasil. Então, é um problema de saúde pública no país e que deve ser conhecido por toda a população. É caracterizada por um problema na hemoglobina, que é um molécula dos nossos glóbulos vermelhos do sangue, as hemácias, que levam o oxigênio aos nossos tecidos. As hemácias começam a se agrupar e formar obstruções no vasos sanguíneos e impedem que o fluxo de sangue chegue até o final dos nossos órgãos com o oxigênio.

Quais os sintomas?

Dores e lesões em órgãos, que pode ser qualquer um, porque não chega o oxigênio até ele. Esse órgão pode ter infartos e entrar em disfunção orgânica, como rim, pulmão ou cérebro, por exemplo.

Pode-se identificar a doença em bebês recém-nascidos?

Pode-se identificar todos os bebês com anemia falciforme. Está incluído no teste básico do pezinho, disponível no SUS por obrigação há vários anos. É feito em todas as maternidades. só que a gente enfrenta uma dificuldade: o teste não tem um resultado imediato. Demora, em média, 20 dias. Mesmo com o teste feito, os familiares precisam ir até as unidades básicas de saúde ou maternidade para retirar o resultado e serem aconselhados, caso o diagnóstico seja positivo. Em geral, a criança está assintomática por dois meses. Depois disso, podem começar as manifestações da doença, como infecções virais e bacterianas recorrentes, porque elas têm um defeito no baço, órgão do nosso organismo que tem uma função imune. Outro sintoma, além das dores,é a falta de ar, e a criança ficar mais sujeita a derrames cerebrais.

O tratamento pode ser feito com morfina, como forma de aplacar as dores. É seguro?

A morfina é uma droga muito útil e segura quando é bem indicada. Associam-na a pacientes terminais e oncológicos ou a viciados no remédio. O problema da falciforme são as dores relacionadas a crises vaso-oclusivas, que levam a essas disfunções dos órgãos. O tratamento principal dessas crises é com analgésicos.

Como têm avançado os tratamentos com transplante e edição genética?

Transplante de medula óssea é um tratamento curativo, na maioria dos casos. É uma opção que avançou muito nos últimos anos em relação à segurança. A eficácia é indiscutível. É uma opção curativa que tem avançado muito no Brasil, mas que ainda está em número muito aquém do que a nossa população precisa, mas já conseguimos fazer de maneira muito segura em alguns centros do Brasil. Os estudos também têm avançado muito na questão da edição genética. O transplante e a terapia gênica têm como base terapias celulares. A diferença é que no transplante o indivíduo vai precisar de um doador. Na edição genética, o próprio material genético dele vai ser alterado para que ele perca essa mutação de uma hemácia doente.

Veja a entrevista completa: