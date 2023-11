Motorista de aplicativo que estava desaparecido é encontrado em Goiás

Pedro Henrique Coelho, 27 anos, estava desaparecido desde às 23h15 de quinta-feira (9/11), quando saiu para trabalhar como motorista de aplicativo. Ele foi encontrado nesta sexta- feira (10/11). Em áudio obtido pelo Correio, a mãe do rapaz diz que ele teve problemas e que está em Goiatuba, em Goiás, cidade a cerca de 375 km de Brasília. O irmão de consideração do rapaz irá resgatá-lo, porque, segundo a mãe Pedro não está em condições de dirigir.

O caso

À reportagem, a irmã de Pedro, Vitória Eduarda Coelho, 20, contou que ele é acostumado a trabalhar no horário da madrugada. Ainda segundo a irmã, o motorista de aplicativo estava com uma camisa listrada branca com azul, calça preta e sapatênis azul, no momento em que saiu para o trabalho.

A irmã do motorista de aplicativo disse que ele mora com a esposa — que está grávida e muito abalada com o ocorrido — em Vicente Pires. “Ele não apresentava nenhum tipo de comportamento fora do normal. Quando saiu, disse para a esposa que ia trabalhar e que se precisasse de alguma coisa, era só ligar. Depois disso, não respondeu mais aos contatos”, detalhou Vitória, que destacou que o irmão não tinha qualquer desafeto. “É um rapaz bom”, elogiou.