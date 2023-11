Motorista de aplicativo desaparece após sair para trabalhar

A família de Pedro Henrique Coelho, 27 anos, está pedindo ajuda para encontrar o jovem, que está desaparecido desde às 23h15 de quinta-feira (9/11), quando saiu para trabalhar como motorista de aplicativo. Ao Correio, a irmã de Pedro, Vitória Eduarda Coelho, 20, contou que ele é acostumado a trabalhar no horário da madrugada. Ainda segundo a irmã, o motorista de aplicativo estava com uma camisa listrada branca com azul, calça preta e sapatênis azul, no momento em que saiu para o trabalho.

A irmã do motorista de aplicativo disse que ele mora com a esposa — que está grávida e muito abalada com o ocorrido — em Vicente Pires. “Ele não apresentava nenhum tipo de comportamento fora do normal. Quando saiu, disse para a esposa que ia trabalhar e que se precisasse de alguma coisa, era só ligar. Depois disso, não respondeu mais aos contatos”, detalhou Vitória, que destacou que o irmão não tinha qualquer desafeto. “É um rapaz bom”, elogiou.

A família registrou boletim de ocorrência na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires). “A gente está fazendo diligências, como levantar a placa do veículo, contas bancárias e redes sociais, em busca de movimentações e pistas”, disse o delegado-adjunto da unidade, Diogo Carneiro. “Até o momento não temos nenhum tipo de informação que possa caracterizar algum crime. No primeiro momento, o caso é tratado como desaparecimento”, acrescentou.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Pedro Henrique, pode entrar em contato no telefone (61) 9 9594-6799 ou no 197, da Polícia Civil (PCDF).