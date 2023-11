Homem é procurado após se esfregar em mulher no Sol Nascente

Um homem, que ainda não foi identificado, está sendo procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pela prática de importunação sexual. O crime aconteceu na manhã de quinta-feira (9/11), no Sol Nascente. A vítima estava acompanhada de uma criança.

A corporação divulgou as imagens de uma câmera de segurança que flagrou o momento do crime, na tentativa de identificar o criminoso. Nas imagens, é possível observar que o autor está caminhando na rua. Logo em seguida, a mulher e a criança param na porta de um comércio, momento em que o homem coloca o órgão sexual para fora e se esfrega na vítima. Confira:

Após a ação, a mulher se assusta e vira em direção ao criminoso, que não fala nada e sai da cena do crime como se nada tivesse acontecido. A investigação está a cargo da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam II), em Ceilândia. “A divulgação torna-se relevante para que a PCDF possa tão logo identificar e prender esse homem”, destacou o delegado da Deam II, Ronney Matsui.

As denúncias podem ser feitas diretamente na sede da delegacia ou pelos canais online da PCDF, no site ou Disque-Denúncia (197). A polícia garante o sigilo do denunciante.

Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) mostram que, de janeiro a setembro de 2023, foram 586 ocorrências de importunação sexual no DF. O número é 23,1% do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando tiveram 476 casos na capital do país.