Calor continua e Brasília terá máxima de 35°C neste sábado

O calor continua no Distrito Federal neste sábado (11/11). Com poucas nuvens, o dia deve ser mais quente, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima registrada hoje, no Plano Piloto, foi de 15°C, enquanto a máxima pode chegar aos 35°C.

A umidade do ar deve variar de 15% a 80%, segundo o meteorologista Heráclio Alves. “Estamos com aviso de onda de calor desde ontem e, também, por conta dessa baixa umidade prevista”, destaca o especialista.

Chances de chuva, como descreve Heráclio, são bem pequenas. A partir de amanhã, um aumento de nebulosidade pode ser observado. Entretanto, o calor deve mesmo seguir na rotina do brasiliense.

Onda de calor

O Distrito Federal entrou, nesta sexta-feira (10/11) em alerta vermelho de grande perigo para altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em razão da onda de calor e tempo seco na capital do país.

A nota se estende até as 23h59 de quarta-feira e serve para atentar a população sobre os perigos causados à saúde diante da temperatura, que fica 5°C acima da média, por período superior a cinco dias.