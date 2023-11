Devido à onda de calor acompanhada de altas temperaturas e tempo seco, o Distrito Federal entrou, nesta sexta-feira (10/11), em alerta vermelho de grande perigo para altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. O comunicado foi anunciado nesta manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e se estende até as 23h59 da próxima quarta-feira (15/11).

Segundo o Inmet, há risco à saúde diante da temperatura, que fica 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias. O alerta vermelho atinge outros estados do Centro-Oeste, como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O noroeste de São Paulo também está sob aviso.

A previsão para esta sexta-feira é de umidade entre 70% e 15% no DF, com temperatura máxima de 35ºC. A mínima registrada foi de 16ºC por volta das 6h em Águas Emendadas, no Plano Piloto e no Gama nesta manhã.

Onda de calor

O céu deve ter poucas nuvens, com vento de fraco ou moderado, e calor na maior parte do dia. "É um aviso de onda de calor, que vai ter a persistência dessa temperaturas elevadas até quarta-feira, e pode prosseguir para os dias seguintes", explica Heráclio Alves, meteorologista do Inmet.

De acordo com o especialista, a próxima semana também deve ser quente e seca devido a uma intensa massa de ar quente e seca na área central do Brasil, especificamente no Sudeste e Nordeste. "Além de reduzir a nebulosidade, continuamos com temperaturas elevadas, já que a primavera é uma estação mais quente e tem essa frequência maior de dias com temperaturas acima de 5ºC", contextualiza Heráclio.

O meteorologista adianta que, para este sábado (11/11) e domingo (12/11), o tempo deve ser parecido. "Não vai ter muita diferença. A temperatura pode chegar na casa dos 33ºC e a umidade na casa dos 15%", alerta.

Cuidados com a baixa umidade

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) deixa algumas orientações importantes para a população se cuidar neste período de calor e secura.

Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;



Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Beba bastante água. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquido;

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos;

Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo;

Coloque chapéu e óculos escuros para proteger-se do sol;

Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos;

Evite aglomerações e permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar-condicionado;

Mantenha a casa limpa e arejada;

Procure não usar vassouras, que levantam o pó por onde passam. Dê preferência a aspiradores ou panos úmidos;