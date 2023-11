O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou a ordem de serviço para início das obras de duplicação da via que liga o Guará 2 ao Núcleo Bandeirante, na altura do Setor Habitacional Bernardo Sayão. A construção é um pedido de 20 anos da comunidade local, que costuma presenciar acidentes e enfrentar engarrafamento na região. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (22/11).

No discurso, Ibaneis lembra quando morou no Guará na juventude e percebeu o aumento do fluxo de veículos na via ao longo do tempo, principalmente nos horários de pico. "É uma obra que parece pequena, mas tem um significado muito grande para essa população que transita por aqui", declara.

Após assinatura do contrato para início da obra, com investimento total de R$ 10,1 milhões, o consórcio ACGL dará início aos serviços pela construção do canteiro de obras. “Essa obra é feita com bancada federal. Tem trabalho do Agaciel Maia, que ajuda na liberação dessas emendas e faz com que possa colocar o dinheiro à disposição da população", detalha o governador.

A verba foi destinada pela bancada do DF no Congresso Nacional, composta por oito deputados federais e três senadores. No serviço de duplicação da via serão feitas a pavimentação, a drenagem, os meios-fios, uma ciclovia, calçadas e sinalização horizontal e vertical, além de estrutura de contenção do encabeçamento da ponte sobre o córrego Vicente Pires.

Via a ser duplicada está localizada entre a Avenida Contorno, no Guará 2, e a interseção com a Rodovia DF-079, na Estrada Parque Vicente Pires (EPVP) (foto: Divulgação/Secretaria de Obras)

Serviço de drenagem contra alagamentos



O secretário de Obras, Luciano Carvalho, conta que também foi feita uma ponte nova para melhorar as condições de mobilidade dos condutores. "Teremos todo aquele pacote de urbanização e mobilidade que temos feito nas nossas obras", afirma.

Segundo o chefe da pasta, foram feitas duas bacias de contenção ao lado da ponte para evitar alagamento quando houver pancadas de chuvas nas proximidades. "Vão atender o Setor Habitacional Bernardo Sayão e o próprio Guará, onde está sendo construído o sistema de drenagem hoje. Essas bacias atendem esse sistema também", explica Luciano.

A via está localizada entre a Avenida Contorno, no Guará 2, e a interseção com a Rodovia DF-079 e a Estrada Parque Vicente Pires (EPVP), na altura da Quadra 3 do Park Way. A via de ligação é trajeto para quem acessa a DF-079, rumo à EPVP e à EPNB, além de outras quadras do Guará, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Setor Habitacional Bernardo Sayão e Arniqueira.

Com informações da Secretaria de Obras do DF