Sargento da PMDF é preso após mostrar partes íntimas para adolescente

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi preso, nessa terça-feira (14/11), após mostrar as partes íntimas a uma adolescente de 15 anos. O militar é investigado pelos crimes de lesão corporal e importunação sexual, e responde o processo em liberdade.

Marcelo Braga Oliveira, de 45 anos, é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). O militar teve liberdade provisória concedida no dia seguinte, após passar por audiência de custódia, sem pagar fiança.

De acordo com a decisão do juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, ele está proibido de se aproximar e de manter contato pelas redes sociais com a adolescente e o pai dela. Em nota, a PMDF informou que o caso também será investigado pela Corregedoria. Veja a nota abaixo:

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reitera, de forma veemente, seu compromisso com a ética, a transparência e a justiça diante de quaisquer desvios de conduta que possam ocorrer entre seus integrantes. A Corporação, em contrapartida e imbuída do dever de melhor servir, cumpre todos os requisitos legais para a minuciosa e imparcial apuração dos fatos, nunca tendo se furtado ao dever de aplicar as sanções previstas em lei e específicas a cada caso.

No que se refere ao incidente ocorrido, a PMDF age com a máxima celeridade e eficiência. Assim que tomamos conhecimento do fato, todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas.

A PMDF zela pela ética e pelo bom comportamento de seus integrantes, não coaduna com desvios de conduta. Todos os fatos e denúncias são devidamente apurados e encaminhados em estrita conformidade com a lei, demonstrando nossa determinação em manter a ordem e a justiça.

Por fim, reiteramos que atitudes específicas de integrantes não podem ser confundidas com a Corporação que tanto se esforça para o bem da sociedade.

A PMDF reafirma a política de não tolerância a qualquer forma de abuso e desvio de conduta, assegurando que cada caso é tratado com a máxima seriedade e de acordo com os princípios do controle, legalidade e responsabilidade.

Como consequência, o fato foi registrado pela Corregedoria, que promoverá meticuloso trabalho de apuração, sempre observando os procedimentos legais cabíveis e assegurando a justiça e a legalidade em cada etapa.