Nova escola técnica será inaugurada no Paranoá, diz secretaria da Educação

chefe da Unidade de Gestão Estratégica da Educação Básica (UNIGEEB) da secretaria de Educação do DF, Maria Susley Pereira - (crédito: Minervino Júnior)

Temos previsão de inaugurar a Escola Técnica Leste, no Paranoá. A revelação foi feita pela chefe da Unidade de Gestão Estratégica da Educação Básica (UNIGEEB) da secretaria de Educação do DF, Maria Susley Pereira, durante o evento Educação Profissional e o Primeiro Emprego, realizado hoje (23/11) pelo Correio Braziliense, em parceria com o Senac-DF.



De acordo com Maria Suesley, uma unidade escolar com aulas na área de radiologia foi construída em Santa Maria neste ano.



Ao todo, o Distrito Federal conta com 18 escolas de ensino técnico. Entre elas, a Escola Técnica de Brasília, instalada em Taguatinga, que oferece cursos na área tecnológica. As unidades também se espalham por Ceilândia e demais regiões administrativas.

Educação Profissional

Em Parceria com o Senac/DF, o Correio Braziliense realiza o evento Educação Profissional e o Primeiro Emprego. O encontro entre representantes do poder público e pesquisadores da educação discute as maneiras de investir na formação educacional profissionalizante e sua relevância para adquirir o primeiro emprego.

Os dois painéis do evento trazem os temas "Por que investir em educação profissional?" e "Combatendo desigualdades e gerando oportunidades por meio da educação profissional".

A conversa é mediada pelas jornalistas Mariana Niederauer, editora do site do Correio, e Samantas Salum, titular da coluna Capital SA, e abordarão os temas "Por que investir em educação profissional?" e "Combatendo desigualdades e gerando oportunidades por meio da educação profissional".

Estão confirmados no evento:

Magno Lavigne, secretário de Qualificação do Ministério do Trabalho

Getúlio Marques, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação

Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF; Caetana Juracy, doutora em Educação pela Universidade de Brasília (UnB)

Carolina Kotovicz, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Senador Izalci Lucas (PSDB-DF)

O evento pode ser acompanhado pelas redes sociais do Correio.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado