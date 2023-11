"Debater a educação profissional é fundamental", diz diretor do Senac

MS Mariana Saraiva

Diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, participa do CB Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego - (crédito: Divulgação/Senac-DF)

Um dos convidados do CB Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego, evento do Correio desta quinta-feira (23/11), o diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF), Vitor Corrêa, avalia que, quando se fala de formação e o primeiro emprego, debater a educação profissional é fundamental. "O nível de desemprego no Brasil é um, mas entre os jovens é o dobro”, afirma.

O evento ocorre no auditório do Correio e discute a importância do investimento em educação profissional no Brasil e os caminhos para conquistar a primeira vaga no mercado de trabalho.

Para Vitor Corrêa, um fator de grande importância é a busca por instrução para ter uma oportunidade maior de ingressar no mercado de trabalho. “Quando você vai falar em primeiro emprego você não pode falar em experiência é preciso ter instrução, só que o ensino regular e formal não te dá essa relação direta com o mercado”, aponta.

Vitor enfatiza que a educação profissional do Senac oferece a relação com as empresas. “A pessoa faz o curso tendo uma relação já profissional e aprende junto ao diálogo com as empresas. E mostramos o caminho que ele deve traçar para conseguir o primeiro emprego” conta. “As pesquisas mostram que a diferença entre uma pessoa que tem apenas com o ensino médio e um com ensino técnico, na renda são 32% a mais e o nível de desemprego é 30% a menor", conclui o diretor regional do Senac-DF.

Para ele um programa de grande valor e com bons resultados é o Jovem Aprendiz que, além oferecer uma uma experiência, o participante ganha uma bolsa enquanto recebe uma qualificação.



O evento

Com a proposta de debater soluções e discutir o ensino profissionalizante aliado às oportunidades de trabalho, o Correio Braziliense promove, nesta quinta-feira (23/11), o CB Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego, uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF). O evento ocorre no auditório do jornal e reúne especialistas na área, autoridades e políticos em dois painéis.

Os dois painéis do evento trarão a demanda por educação profissional e o atual mercado de trabalho. Eles terão a mediação das jornalistas Mariana Niederauer, editora do site do Correio, e Samanta Sallum, titular da coluna Capital S/A, e abordarão os temas "Por que investir em educação profissional?" e "Combatendo desigualdades e gerando oportunidades por meio da educação profissional".

Estão confirmados no evento, como painelistas: Magno Lavigne, secretário de Qualificação do Ministério do Trabalho; Getúlio Marques, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação; Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF; Caetana Juracy, doutora em Educação pela Universidade de Brasília (UnB); Carolina Kotovicz, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF)

Preocupação

Em 2021, havia quase 726 mil jovens entre 15 e 29 anos vivendo no DF. Desses, mais de 150 mil não estudavam nem trabalhavam, o que representa 20,8% da juventude. Essa parcela da população tem sido classificada como "nem-nem". Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF).

No Brasil, 5,2 milhões de jovens brasileiros na faixa etária de 14 a 24 anos estão sem emprego, segundo dados da Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados em maio de 2023.