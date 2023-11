CB Fórum: painelistas defendem mobilização do governo e da sociedade

LM Letícia Mouhamad

"Expectativa é sensibilizar governo e sociedade sobre a educação profissional", diz senador Izalci - (crédito: Mila Ferreira)

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) é um dos painelistas do evento CB Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego, promovido pelo Correio Braziliense. Segundo defendeu, o primeiro emprego é fundamental para a qualificação profissional, exigindo atenção de diferentes atores sociais, por isso, a importância de debater e buscar soluções.

"A expectativa é sensibilizar o governo e a sociedade sobre a importância da qualificação dos jovens", reforçou o parlamentar. Afinal, conforme pontuou, o primeiro emprego é fundamental para criar noções de responsabilidade e competitividade.

O evento

O Correio Braziliense promove, nesta quinta-feira (23/11), o CB Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego, uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF). A proposta é debater soluções e discutir o ensino profissionalizante aliado às oportunidades de trabalho. O evento, que começou às 14h30 no auditório do jornal, vai reunir especialistas na área, autoridades e políticos em dois painéis.

Em 2021, havia quase 726 mil jovens entre 15 e 29 anos vivendo no DF. Desses, mais de 150 mil não estudavam nem trabalhavam, o que representa 20,8% da juventude. Essa parcela da população tem sido classificada como "nem-nem". Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF). Diante desse cenário, Vitor Corrêa, do Senac cita que outra opção para impulsionar a formação dos jovens no DF é proporcionar uma experiência profissional e uma certificação por meio do Programa Jovem Aprendiz, que atende um público de 14 a 24 anos no Senac-DF.

No Brasil, 5,2 milhões de jovens brasileiros nessa faixa etária (14 a 24 anos) estão sem emprego, segundo dados da Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados em maio de 2023.

Painéis

Os dois painéis do evento trarão a demanda por educação profissional e o atual mercado de trabalho. Eles terão a mediação das jornalistas Mariana Niederauer, editora do site do Correio, e Ana Maria Campos, editora de Política local e titular da coluna Eixo Capital, e abordarão os temas "Por que investir em educação profissional?" e "Combatendo desigualdades e gerando oportunidades por meio da educação profissional".

Na organização do evento desde agosto, José Aparecido, presidente da Fecomércio, está com uma boa expectativa para o encontro com políticos e especialistas na área de formação educacional. "O objetivo final é que a gente possa ver quais as políticas públicas que existem para que haja um formato de convergência, tanto da parte do Senac quanto do governo e participantes. A ideia é entender o que podemos fazer para facilitar a vida do jovem", complementa o presidente da Fecomércio-DF.

Estão confirmados no evento, como painelistas: Magno Lavigne, secretário de Qualificação do Ministério do Trabalho; Getúlio Marques, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação; Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF; Caetana Juracy, doutora em Educação pela Universidade de Brasília (UnB); Carolina Kotovicz, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF).