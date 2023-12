Único brasileiro selecionado na lista de vencedores do prêmio Epson International Pano Awards, na categoria "VR/360" de fotos panorâmicas, o fotógrafo brasiliense Marcio Cabral, 49 anos, destacou-se pela imagem noturna de uma das plantas mais simbólicas do Cerrado brasileiro, a Sempre-viva. Conhecida popularmente como "chuveirinho", ela é muito utilizada para compor arranjos florais vendidos na Torre de TV ou na Catedral de Brasília, por exemplo.

A foto tem uma composição plástica primorosa e parece uma pintura. Para conseguir esse efeito, Marcio utilizou a luz de uma lanterna, sob um facho de luz da Via Láctea na Chapada dos Veadeiros. A imagem foi registrada durante uma noite de junho, neste ano, e rendeu ao fotógrafo um prêmio em dinheiro de R$ 13,8 mil (US$ 2.700). Ele concorreu com mais de mil candidatos, de 102 países.

Significado

O fotógrafo comemorou o prêmio em seu perfil oficial no Instagram. Para Marcio, vencer o Epson International Pano Awards tem um significado "muito especial". "Esta conquista marca a primeira vez que alcanço o primeiro lugar em uma categoria", contou.

"Com grande orgulho, compartilho que a minha obra-prima, 'Pandora 360º', produzida em uma noite deslumbrante na Chapada dos Veadeiros, foi agraciada com o primeiro lugar na categoria VR.

Este reconhecimento tem um significado muito especial para mim. Ser coroado como o Fotógrafo VR do Ano neste concurso, no qual tenho participado com dedicação por mais de uma década, é uma honra inestimável. O EIPA sempre ocupou um lugar especial como um dos meus concursos favoritos. Ao longo dos anos, tive a satisfação de receber vários prêmios e também tive a honra de fazer parte do júri nas categorias VR e Open em duas edições. Esta conquista marca a primeira vez que alcanço o primeiro lugar em uma categoria. Quero expressar minha profunda gratidão a todos os jurados, organizadores e patrocinadores deste evento extraordinário que celebra e reconhece a arte da fotografia panorâmica em escala global. Muito obrigado!".