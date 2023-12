Repatriados devem chegar em Brasília na madrugada de segunda-feira (11/12)

Mais um grupo de repatriados chegará ao Brasil na madrugada de segunda-feira (11/12). A aeronave KC-30 (Airbus A330 200) decolou do Cairo, no Egito, neste domingo (10/12), com 48 passageiros, e deve chegar à Base Aérea de Brasília (BABR) às 4h15.

Os repatriados da Faixa de Gaza receberam autorização para cruzar a fronteira de Rafah, no sul do território palestino, em direção ao Egito, no sábado (9/12). Ao chegarem em solo egípcio, foram recebidos por diplomatas brasileiros e direcionados à aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), usada na Operação Voltando em Paz, organizada pelo governo federal.

O grupo, de acordo com informações do governo, tem 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres e quatro homens. Entre esses, 11 são binacionais brasileiro-palestinos e 37 palestinos.

Até o momento, o governo federal retirou 1525 brasileiros e palestino-brasileiros da Faixa de Gaza e de Israel. Além disso, 53 animais domésticos foram repatriados nos 11 voos realizados pela FAB.