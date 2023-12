Apesar do fim de semana de calor e tempo seco, as chuvas devem voltar a dar as caras no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), os últimos dias de primavera serão marcados pelo tempo chuvoso e queda das temperaturas. A mudança do clima, no entanto, deve começar só a partir da segunda-feira (18/12). Para o domingo (17), a previsão é de temperaturas na casa dos 30°C, podendo chegar nos 35°C.

O período chuvoso na capital federal deve se estender do fim da primavera ao início do verão, que começa nesta sexta (22). “A semana que chega será bem chuvosa, com precipitações todos os dias até o Natal”, adianta o meteorologista Cleber Souza. “Com a chegada das chuvas, o calor tende a diminuir”, complementa.

Neste domingo, o clima do DF continua com temperaturas altas e baixa taxa de umidade do ar, podendo chegar aos 20%. “Será mais um dia quente e abafado”, garante o meteorologista. A recomendação é que a população evite exposição direta ao Sol nos horários de pico e a ingestão de grandes quantidades de líquido.