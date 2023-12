Estações do Metrô são fechadas por problema no fornecimento de energia

Quem precisou usar o metrô na tarde deste sábado (16/12) foi surpreendido pelas estações fechadas. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que, devido a um problema no fornecimento de energia, a circulação de trens foi interrompida em todas as linhas.

O Metrô-DF informou que, às 15h27, houve uma falha de alimentação elétrica para o metrô e que as subestações Brasília Centro e Águas Claras, por motivo desconhecido, deixaram de receber energia. Por volta das 15h40, o fornecimento por Brasília Centro foi restabelecido, que permitiu o alinhamento dos trens em plataforma. Porém, sem o restabelecimento via Águas Claras, o sistema não suporta a circulação dos trens.

A Neoenergia informou ao Metrô que está atuando. A Companhia aguarda o total restabelecimento para retomar a operação normal.

Atenção! Devido a um problema no fornecimento de energia, o @metrodfoficial informa que a circulação de trens está interrompida em toda a linha. As estações ficarão fechadas até que a energia seja restabelecida. A Neoenergia já foi acionada, assim como as equipes de manutenção. pic.twitter.com/rzXe0hEhIM — Metrô-DF (@metrodfoficial) December 16, 2023