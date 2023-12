Diante do tempo nublado e com nebulosidade, o Distrito Federal atingiu alerta laranja de perigo para chuvas intensas. O comunicado, emitido nessa quarta-feira (20/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), diz que os ventos podem ter de 60 a 100 km/h, e a chuva deve ter entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira (21/12).

O Inmet acrescenta que há risco de corte de energia e descargas elétricas, queda de galhos de árvores, além de alagamentos. A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira foi de 18ºC, por volta das 3h em Brazlândia, onde choveu 60 milímetros desde quarta-feira. A máxima pode chegar a 27ºC.

“A radiação vai elevando um pouco as temperaturas. Não será tão fácil ver abertura de sol. Mas, se tiver, vai ser pouca. O tempo deve ficar nublado, com muitas nuvens e chuva no decorrer do dia”, afirma Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.

A umidade relativa do ar vai variar de 50% e 95%, o que evidencia uma quinta-feira com tempo fresco, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. “Teremos um dia com temperatura agradável. Não tem forte calor por trás das nuvens. Para os próximos dias, até o Natal, deve-se manter o tempo bem parecido”, finaliza o especialista.



Cuidados com a chuva

Com as fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) deixa recomendações. Confira a seguir:

Não usar equipamentos elétricos para evitar descargas;

Evite tomar banho durante as pancadas de chuva;

Não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica;

Evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia;

Mantenha-se sempre calçado;

Antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, a Defesa Civil também cita alguns cuidados.

Procurar abrigo;

Não se expor à chuva;

Não se abrigar embaixo de árvores;

Evitar locais próximos à rede elétrica;

Manter-se no interior do carro, local isolado e seguro.